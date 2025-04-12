На астраханском полигоне сдают экзамены механики-водители Ракетных войск стратегического назначения

В Капустин Яр прибыло более 800 младших военных специалистов. Как сообщает издание «Орбита», на астраханском полигоне Капустин Яр молодым специалистам РВСН предстоит продемонстрировать знания по общевойсковой подготовке, специальным дисциплинам и вождению.
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