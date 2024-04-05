Две передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо», Маккиннон набрал три очка

«Колорадо» на выезде забросило пять шайб в ворота «Миннесоты». Ранним утром 5 апреля в Сен-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимал «Колорадо Эвеланш».
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