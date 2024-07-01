Экс-спикер ВВС Украины рассказал о потерях при ударе по аэродрому в Миргороде

Российские войска ударили по украинскому военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. ВСУ понесли «определенные потери», сообщил в своем Facebook* экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат.
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