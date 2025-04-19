Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Повар из школьной столовой помыла котлеты недоеденные детьми и подала школьникам повторно на следующий день

Повар из школьной столовой помыла котлеты недоеденные детьми и подала школьникам повторно на следующий день

Avia.pro - СМИ В небольшом посёлке Уральский Нытвенского округа Пермского края разгорелась история, которая заставила многих схватиться за голову.

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