Архангельская область присоединилась к Всероссийской декаде подписки

﻿Акция стартовала сегодня, второго декабряСо 2 по 12 декабря 2024 года проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России можно будетоформить подписку на все печатные издания, в том числе на газету«Правда Севера» со значительной скидкой — всего за 143,46 рублей в месяц.