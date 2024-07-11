Как французский политикум сам себя переиграл

Обстановку последних дней в Париже можно охарактеризовать как ложную тревогу. Западный истеблишмент приветствует французское общество, с перепугу сорвавшее реализацию проекта прихода к власти ультраправых.
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