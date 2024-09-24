Троллейбусы не будут проезжать 22-ю линию на Большом проспекте В.О. На Большом проспекте В.О. отремонтируют сети коммуникаций.
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Троллейбусы не будут проезжать 22-ю линию на Большом проспекте В.О. На Большом проспекте В.О. отремонтируют сети коммуникаций.