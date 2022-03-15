Закон и Порядок

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Русским часто приходилось вразумлять отступников

Некоторые русские люди, в целом поддерживая денацификацию б.Украины, в то же время страдают от того, что мы это делаем силой и что многие украинцы против.

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