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За рулем

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Чемодан за полмиллиона и десятки выездов: изнанка профессии автоподборщика

Чемодан за полмиллиона и десятки выездов: изнанка профессии автоподборщика

Профессия автоподборщика в России становится все более востребованной, а доходы лучших экспертов позволяют им не знать нужды – однако за этим стоят годы практики, дорогое оборудование и умение брать на себя ответственность за решение клиента.

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