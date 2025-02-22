"Кадровая буря" в Пентагоне. Стали известны подробности отставки главы генштаба США

2835 прочтений Вчера Президент Дональд Трамп в пятницу уволил генерала Объединенного комитета начальников штабов (генштаба) США Чарльза Брауна-младшего, самого высокопоставленного военного офицера страны.
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