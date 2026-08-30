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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хргович – о победе над Итаумой: «Он лучший из тех, с кем мне доводилось выходить на ринг, но ему не хватает опыта. Он выдохся»

Чемпион IBF в тяжелом весе Филип Хргович оценил победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке в Лондоне.

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