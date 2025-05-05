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Икона в шлеме спасла русского бойца от вражеской пули

Икона в шлеме спасла русского бойца от вражеской пули

Священник челябинского храма рассказал удивительную историю.Чудесный случай произошел с военнослужащим в зоне спецоперации: вложенная в армейский шлем икона с изображением Спасителя остановила пулю, защитив бойца от смертельного ранения.

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