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Видеоблогер показал процесс подготовки на месте стройки станции метро «Театральная» 27 мая

На этой неделе власти обсудили планы и этапы строительства новой станции метро "Театральная". Вчера местный самарский блогер опубликовал видеоматериал, в котором было показано, на каком этапе сейчас находятся строительные работы станции метро.

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