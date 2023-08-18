Ученые доказали отсутствие сверхпроводимости у LK-99. Проблема оказалась в образцах материала

Южнокорейские ученые недавно сообщили об открытии сверхпроводимости при комнатной температуре и атмосферном давлении, однако это оказалось ошибкойМеждународная команда ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, Пекинского университета, Университета Монаша, Гарвардского университета, Иллинойсского университета, Института исследований твердого тела имени Макса Планка и Принстонского университета выяснила, что левитация в магнитном поле и падение удельного сопротивления току материала LK-99 не имеют отношения к сверхпроводимости.