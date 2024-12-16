Прогноз погоды в Крыму на 16 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 16 декабряВ Симферополе +6 и небольшой дождьВ Севастополе +9 и небольшой дождьВ Евпатории +9 и пасмурноВ Черноморском +9 и пасмурноВ Джанкое +7 и пасмурноВ Ялте +8 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и облачно с прояснениямиВ Керчи +6 и пасмурноВ Армянске +7.