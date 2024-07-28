«Выколоты глаза»: Кристина Асмус пожаловалась на травлю в театре Ермоловой

Актриса Кристина Асмус рассказала о неадекватном поведении одного из коллег в театре Ермоловой. По ее словам, неизвестный несколько месяцев выкалывал глаза на фотографии знаменитости, которая стояла в коридоре культурного заведения.
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