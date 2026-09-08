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Гражданин Молдавии признал, что для покушения на военного въехал через Эстонию

Гражданин Молдавии признал, что для покушения на военного въехал через Эстонию

Задержанный молдавский гражданин Николае Кочу признал, что для покушения на военного ВС России въехал в страну через Эстонию.

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