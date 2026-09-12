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Мистика в СССР с "кремлевской ведьмой" и поиском "гена гениальности"

Мистика в СССР с "кремлевской ведьмой" и поиском "гена гениальности"

Мистических экспериментов в СССР было достаточно. Например, кто такая "кремлёвская ведьма", что искали учёные в "гене гениальности" и как это связано с Вольфом Мессингом.

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