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Регионы России

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Сразу 5 районов Сахалина получили современные автобусы, работающие на экологичном топливе

Власти Сахалинской области продолжают активно развивать транспортную инфраструктуру региона. На днях губернатор Валерий Лимаренко принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от 50 новых автобусов, работающих на природном газе, главам муниципальных образований Южно-Сахалинск, Тымовский, Невельск, Холмск и Корсаков.

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