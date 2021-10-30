В Крыму и Севастополе начали действовать новые ковидные ограничения

В Республике Крым и Севастополе начали действовать новые ковидные ограничения. Как попасть в крымский ТЦ или какие документы нужны, чтобы пройти блокпост в Севастополе - читайте подробнее в нашем материале.
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