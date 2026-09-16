В 16 районах Забайкалья сохранится высокий класс пожарной опасности

Пресс-служба ФГБУ «Забайкальское УГМС» информирует, что на значительной части Забайкальского края продолжает действовать высокий класс пожарной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эвакуированные из...
- Прямо как в анекд...
- Bloomberg: ФСБ за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым