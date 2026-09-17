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В городском парке в Нелидово появится новый арт-объект

В городском парке в Нелидово появится новый арт-объект

В городском парке в Нелидово установят новый арт-объект — декоративную полусферу. Она будет установлена на том месте, где зимой размещается новогодняя ель.

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