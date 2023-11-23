Сначала магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России.Спортивные магазины Desport на месте Decathlon начнут открываться с конца ноября – начала декабря с Москвы и Санкт-Петербурга, а затем и в других городах России, сообщает РГ со ссылкой на статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.