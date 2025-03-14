В Сумской области объявили дополнительную эвакуацию из 8 населенных пунктов

Вчера, 13 марта, во время вечернего заседания Совета обороны Сумской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин Сумского района.
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