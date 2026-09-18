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ВС РФ продвинулись в Донбассе. Дата-центр «Укрзализныци» под ударом. Европа готовится к атакам России — Сводка с фронта 19 сентября

ВС РФ продвинулись в Донбассе. Дата-центр «Укрзализныци» под ударом. Европа готовится к атакам России — Сводка с фронта 19 сентября

Вторую ночь подряд украинские формирования проводят массированный налёт БПЛА на Россию. Дроны вновь летели на Москву.

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