Зарплаты мигрантов в России к 2025 году превысят 300 тысяч рублей, сообщают в Минтруде. При этом самые низкие доходы ожидаются у мигрантов, занятых в сфере общепита и производства одежды: Повара и пекари будут зарабатывать около 20 тысяч рублей; Массажисты — 23 тысячи рублей; Конструкторы одежды — около 25 тысяч рублей.
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