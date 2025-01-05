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Зарплаты мигрантов в России к 2025 году превысят 300 тысяч рублей, сообщают в Минтруде.

Зарплаты мигрантов в России к 2025 году превысят 300 тысяч рублей, сообщают в Минтруде.

Зарплаты мигрантов в России к 2025 году превысят 300 тысяч рублей, сообщают в Минтруде. При этом самые низкие доходы ожидаются у мигрантов, занятых в сфере общепита и производства одежды: Повара и пекари будут зарабатывать около 20 тысяч рублей; Массажисты — 23 тысячи рублей; Конструкторы одежды — около 25 тысяч рублей.

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Комментарии
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Александр Корякин
А как насчёт зарплат русского народа?
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17 час.

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