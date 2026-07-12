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SPLETNIK

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"Думаете, мне нужен мужчина?". Алсу высказалась о личной жизни

"Думаете, мне нужен мужчина?". Алсу высказалась о личной жизни

Алсу рассказала о личной жизни после развода с экс-супругом Яном Абрамовым. На фестивале "Белые ночи", который состоялся несколько дней назад в Санкт-Петербурге, 43-летняя певица призналась, что сейчас её сердце свободно.

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