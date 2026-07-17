Немецкая компания разработала мобильную энергоустановку с АКБ для зарядки БПЛА Немецкая компания Click & Power GmbH представил.
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Немецкая компания разработала мобильную энергоустановку с АКБ для зарядки БПЛА Немецкая компания Click & Power GmbH представил.
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