Салливан: США в ближайшие недели объявят о новых поставках оружия Украине

В ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о поставках Украине новых крупных партий вооружений. Об очередной военной помощи Киеву сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
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