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В США раскрыли "уникальную особенность" истребителя шестого поколения

В США раскрыли "уникальную особенность" истребителя шестого поколения

US Navy / Globallookpress.com Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун рассказала об "уникальной особенности" истребителя шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD).

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