Бокс с бестселлерами, соляные скрабы и другие бьюти-новинки недели

У ЦУМа вышел бьюти-бокс В специальном издании TSUM Beauty Bestsellers можно найти лучшие средства от известных брендов, которые пригодятся летом: солнцезащитный гель для тела Gel-En-Huile Solaire Corps SPF 50, Clarins; аромат Wild Bluebell, Jo Malone London с нотами лесных цветов, пряной гвоздики, спелой хурмы и белого мускуса; крем для лица Pro-Collagen Marine Cream, Elemis с формулой, богатой антиоксидантами и натуральными компонентами, которая увлажняет и питает кожу, а также уменьшает видимость мимических морщин; крем для тела Zielinski & Rozen, пахнущий лемонграссом и ветивером, который устраняет сухость и ощущение стянутости; аромасаше Locherber Milano Klinto 1817 с нотами смородины, трюфеля, винограда, малины, фиалки, жимолости и кедра.