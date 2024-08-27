Иннополис и Газпромбанк обсудили сотрудничество в сфере ИИ и робототехнике

Курирующий Иннополис заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем председателя правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом и вице-президентом — управляющим филиалом Газпромбанка в Казани Антоном Фоминым.
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