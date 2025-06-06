Нотариус из Ленобласти сообщил, как определить поддельную доверенность

Об этом высказался Николай Быстров Президент Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров рассказал RT, как не попасться на обман мошенников, которые пытаются использовать поддельные доверенности.
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