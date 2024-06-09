Песков: власти Германии пытаются «наперегонки угодить» и Брюсселю, и Вашингтону

Власти Германии пытаются «наперегонки угодить» и Брюсселю, и Вашингтону. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждения Берлина об угрозе, якобы исходящей от Российской Федерации.
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