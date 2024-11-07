Житель Нового Уренгоя незаконно прописал к себе гражданина Таджикистана

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований миграционного законодательства. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, было установлено, что гражданин России фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему жилом помещении гражданина Таджикистана, не имеющего намерений проживать в этой квартире.