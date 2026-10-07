В Бугульме сотрудники полиции изъяли мефедрон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Бугульминскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнего жителя Бугульмы, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
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