В Госдуме предложили ограничить траты бюджетных средств на концерты суммой в 1 млн рублей. Об этом сообщается в письме вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.
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