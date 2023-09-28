Собянин рассказал о ходе строительства Южной рокады

Уже построено 32,5 км дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная готовность Южной рокады на данный момент составляет более 85%.
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