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Грибы-гиганты: улов, от которого захватывает дух

Грибы-гиганты: улов, от которого захватывает дух

Монстр среди белых грибовТот самый момент, когда нашёл гриб, из которого можно приготовить ужин для всей семьи!Гигантская львиная гриваСегодня нашла гриб под названием львиная грива, который весил почти 15 килограммовПрилёг отдохнуть на грибную полянуГриб, который весит 5 килограммов — почти как новорождённый ребёнокВот это размер!Этот гигант поражает своими размерами.

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