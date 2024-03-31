Что нового ждет россиян в апреле: социальные пенсии, платежки ЖКХ, перепланировка квартир

День смеха – дата серьезная. По крайней мере, с точки зрения наших законодателей, которые именно 1 апреля определили днем введения в действие множества юридических и нормативных документов, заметно меняющих жизнь россиян.
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