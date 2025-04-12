Операторы FPV-дронов "Восток" уничтожили танк ВСУ в ДНР точными ударами

Операторы FPV-дронов группировки "Восток" в ДНР успешно ликвидировали танк ВСУ в районе Богатыря. Вражеская техника была обнаружена во время воздушной разведки и уничтожена точными ударами, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.