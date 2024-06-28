УФАС России расследует дело против "Россети Кубань" из-за отказа в подключении к электросетям

В Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Адыгее продолжают поступать обращения граждан и хозяйствующих субъектов с просьбой защитить их права при решении технологических вопросов электросетевых организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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