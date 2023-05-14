МК: Кремль поставил Британию "на счётчик" после её решения по Украине

В газете "Московский Комсомолец" вышла статья о реакции России на поставки Украине британских ракет Storm Shadow12 мая МИД России опубликовал заявление в связи с тем, что Великобритания поставила Украине дальнобойную ракетную систему Storm Shadow.
В газете "Московский Комсомолец" вышла статья о реакции России на поставки Украине британских ракет Storm Shadow12 мая МИД России опубликовал заявление в связи с тем, что Великобритания поставила Украине дальнобойную ракетную систему Storm Shadow.
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