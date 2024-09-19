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Рогов: ВСУ отступили в районе трех сел в Запорожской области

Рогов: ВСУ отступили в районе трех сел в Запорожской области

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе трех сел в Запорожской области.

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