Рогов: ВСУ отступили в районе трех сел в Запорожской области

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об отступлении ВСУ в районе трех сел в Запорожской области.
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