Генеральный инспектор USAID уволен после доклада

Генеральный инспектор Агентства по международному развитию США (USAID) был уволен после того, как его управление опубликовало доклад с критикой в адрес администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
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