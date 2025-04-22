Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Частые перекуры на работе могут обернуться для россиян увольнением

Частые перекуры на работе могут обернуться для россиян увольнением

Юристы предупредили, что работодатель имеет право наказывать за несанкционированные перерывы — от строгого выговора до увольнения.

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