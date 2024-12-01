Умар Кремлев и Федерация бокса России выделят экипировку для спортсменов

Президент Международной ассоциации бокса и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев объявил о благотворительной акции, в которой россияне смогут бесплатно получить более десяти тысяч комплектов боксерской экипировки.
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