Британцы показали, как ВСУ сейчас копируют российскую «линию Суровикина» (КАРТА)

Британское издание The Telegraph в свежем материале показывает, как ВСУ сейчас пытается воспроизвести так называемую линию Суровикина — оборонительную систему, над которой зимой и весной 2022 года они посмеивались.
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