В Крыму за счёт средств ФНБ модернизируют 7 объектов теплоснабжения

В регионах Южного федерального округа идет работа по модернизации ЖКХ по программам с привлечением льготных займов из средств «Фонда национального благосостояния» и финансовой поддержки из федерального бюджета.
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