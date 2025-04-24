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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосре...

Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосре...

Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосредоточится на новой игреНа днях пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 получила ещё одно крупное обновление – восьмое по счёту – что стало весомым событием в сообществе игроков.

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