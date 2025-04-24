Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосре...

Larian Studios празднуют выход финального патча для Baldur's Gate 3: теперь команда сосредоточится на новой игреНа днях пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 получила ещё одно крупное обновление – восьмое по счёту – что стало весомым событием в сообществе игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)